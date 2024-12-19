Geri dönen Şamlılar küllerinden doğuyor... Enkaz da olsa yuvamızdayız

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Ülkesinden kaçan Beşar Esad, muhaliflere destek verdikleri gerekçesiyle başkent Şam’ın yanı başındaki Ayn Terma Beldesi’ni 2 yıl boyunca ablukaya aldı. Ardından da 2017 yılında hava saldırısı, füzeler, roket ve topçu birliklerle bölgeyi harabeye çevirdi. Belde enkaz yığınına dönerken aileler de evlerini bırakıp kaçtı. Rejimin devrilmesiyle göç eden Suriyeliler, evlerine dönmeye başladı. Hürriyet, harabeye dönen Ayn Terma’daki bir enkazda yaşayan ailelerle görüştü.

DEPREM DEĞİL ESAD YIKTI

Bunlardan biri Zeydan ailesi... Şam’a dönen akraba 7 aile, bombalanan ve yarısı enkaza dönüşen binada yaşamaya başladı. Ailenin en büyüğü Muhammet Sait Zeydan, o yıllarda yaşadıkları kâbusu şu sözlerle anlattı: “Benim ömrüm Esad ailesinin baskısı ve zulmü altında geçti. 2017 yılında üzerimize bomba yağdırdı, ailemden 15 kişi öldü. Göç ettik. Esad gidince evimize döndük. Enkaz olsa da burası bizim evimiz. Çaresiz olsak da evimizdeyiz ve artık özgürüz. Başımıza bomba yağmayacağını biliyoruz.” Rejimin saldırısı sırasında eşini kaybeden Amini Kartume ve aynı saldırı da oğlu ölen Fozi Hamravi ise “Zalimden kurtulduk, katilin ellerinde bizim kanımız var. İnşallah bunun hesabını da verecek” dedi.

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BEYOĞLU’NDAN KALKTIK GELDİK

Binada yaşayanlardan biri de İnas Arbeş ve ailesi. Arbeş, Suriye’de iç savaş başladığında eşi ve ailesinden 6 kişiyle birlikte Türkiye’ye göç etmiş.

İstanbul Beyoğlu Hasköy’de yaşamaya başlayan Arbeş, restoranlarda bulaşık bölümünde, konfeksiyon atölyelerinde çalışarak geçimlerini sağlamış. Türkiye’ye göçtükten iki yıl sonra eşinden boşanmış. Toplam 7 yıl Türkiye’de kalan Arbeş, Esad’ın devrilmesiyle de Şam’a dönmüş. İstanbul’dan otobüsle Hatay’a, oradan da Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerek İdlib üzerinden Şam’a gelen İnas Arbeş, şimdi ailesiyle yarısı enkaz olan binada yaşıyor. Türkiye’den geldiğimizi duyunca yanımıza gelerek “hoş geldiniz” diye karşılayan Arbeş, Türkçe olarak şöyle dedi: “Esad bomba yağdırınca kaçmak zorunda kaldık.

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Hürriyet Şam'da/ Haber : Fevzi KIZILKOYUN-Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

TÜRKİYE BİZE SAHİP ÇIKTI

Türkiye, bize kapısını açtı. Ekmeğini bölüştü, misafir etti. Şam kurtulunca vatanıma geri döndüm. Türkiye’ye minnettarım. Bize yaptıkları iyiliği asla unutamam. Çok sevdiğim Türkiye’ye turist olarak, gezmek için geleceğim. Türkiye’de yaşadığımız dönemde her zaman vatanımıza dönme niyetimiz vardı. Rejimden korktuğumuz için dönmüyorduk. Şimdi vatanımızdayız.” Ailesi tarafından küçük yaşta evlendirildiğini söyleyen Arbeş, “Türkiye’de küçük yaştaki kızların evlendirilmesi yasak, cezası var. Bu kural çok hoşuma gitti. İnşallah ben de burada kız çocukları için mücadele edeceğim, kızların küçük yaşta evlendirilmemesi için çalışacağım” dedi...