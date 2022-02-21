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Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı

#Trabzon#Öfke#Ömer Hakan Usta
Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı

Trabzon'da toplu taşıma hizmeti veren sürücülere insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemlerini öğretip, yolcu ve birbirleriyle doğru iletişim kurmaları için hazırlanan eğitim projesinin imza protokolünde gerginlik yaşandı. Kendilerinin sürece dâhil edilmediğini öne süren bazı ilçe şoförler odası temsilcileri ile belediye yetkilileri arasında sert tartışmalar yaşanınca protokol imzalanamadan toplantı sona erdi.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından toplu taşıma hizmeti veren otobüs, taksi, dolmuş, minibüs şoförü esnafına insan ilişkilerinde öfke ve stresle başa çıkma yöntemleri, acil kurtarma ve ilk yardım ile trafik kuralları konularında uzmanlarca eğitimler verilmek üzere proje hazırlandı. Belediye toplantı salonunda düzenlenen eğitim programı imza töreninde taraflar bir araya geldi.

'ŞOFÖRÜME EĞİTİM VERECEKSEN BUNU BİLECEĞİM'

Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, kendilerinin sürece dahil edilmediğini öne sürüp, duruma tepkisini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’na hitap eden Yılmaz, “Bu eğitimi verin, bu bir ihtiyaçtır. Biz eğitime karşı değiliz. Belediye olarak zaten büyün yetkiyi toplamışsın üzerine eskiden kurulmuş sivil toplum örgütleri var. Bunların tamamını diskalifiye ediyorsunuz. Size çok saygı duyuyorum. Valilikten geldiğiniz için sizinle diyalog kuramıyorum. Biz oda başkanıyız. Şoförüme eğitim verecekseniz, bunu bileceğim" dedi.

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Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı

‘KAMERALAR ÖNÜNDE ŞOV YAPMAYALIM’

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Göreve geldiğimizden beri en çok diyalog kurduğumuz kesim şoförlerdir. Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum. Şoför esnafı ile ilgili güzel bir iş başlatmak için geldim buraya. Burada kalacaksanız, kalma şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selamet versin. Bu işi biz düzenleyeceğiz. Şu anda seni bilgilendiriyorum. Biz kendi personelimizden başlıyoruz. Bu toplantıda sizler fikirler söyleyeceksiniz. Konuşmamı tamamlayınca sizlere söz verecektim. Ancak siz buraya gelirken provoke etmek için gelmişsiniz" diye konuştu.

Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı

Belediye Başkanı Zorluoğlu'na karşılık veren Yılmaz, "İlk önce başkanları eğitime tabi tut. Nerede ne konuşacağımızı nasıl hareket edeceğimizi bilelim. Ondan sonra şoför arkadaşlarımız eğitime tabi tutulsun” ifadelerini kullandı.

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Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı

PROTOKOL İMZALANAMADI

Başkan Zorluoğlu, "Herkes önerisini yazılı bir şekilde tarafımıza sunsun” diyerek toplantıya sonlandırdı. Protokol imza töreni gerginlik üzerine yarıda kaldı, katılımcılar salondan ayrıldı.

Gerginlik çıktı, ‘öfke kontrolü eğitimi’ protokolü imzalanamadı

‘EĞİTİM TOPLANTISINDA YAPTIĞINIZA BAKIN’

Taraflar salondan çıkarken bir oda başkanı ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta arasında da tartışma yaşandı. Usta, “Ortamı gerdiniz. Eğitim toplantısında yaptığınıza bakın. Buna dört elle sarılmanız lazım” dedi.

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#Trabzon#Öfke#Ömer Hakan Usta

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