Gergin bekleyiş

Haberin Devamı

İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Ahmet Şahin (75) göçük altında kaldı. Ekiplerin çalışması sonucu Kilci’nin cansız bedeni bulundu. Şahin’e ise henüz ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşın çalışmalar, önceki gün 22.30’da durduruldu. Ekipler, dün sabah 09.00 itibarıyla yeniden çalışmalara başladı. Ancak yaklaşık 45 dakika sonra yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, göçük altında kalan kamyon şoförünü arama çalışmalarını sürdürmenin riskli olduğunu belirterek, AFAD Başkanlığı’ndan özel bir ekibin Ordu’ya geleceğini söyledi. Erol “Kamyon şoförüne ulaşmakla ilgili çalışmayı sürdürmenin riskli olduğu değerlendirilerek termal cihazlarla dinleme yapıldı ve canlı olma ihtimali olmadığı anlaşıldı” dedi.