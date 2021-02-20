Gergerlioğlu’nun cezası onandı
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ‘terör örgütü propagandası’ndan aldığı 2 yıl 6 ay ceza Yargıtay’da onandı.
Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla, Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşecek. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’li milletvekili Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanıp Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı. Fezlekeler Bakanlık tarafından TBMM’ye sunulacak. İlgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Genel Kurul’da görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde adli süreç başlayacak.