MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGergerlioğlu’nun cezası onandı
GeriGündem Gergerlioğlu’nun cezası onandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gergerlioğlu’nun cezası onandı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gergerlioğlu’nun cezası onandı
Abone Olgoogle-news

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ‘terör örgütü propagandası’ndan aldığı 2 yıl 6 ay ceza Yargıtay’da onandı.

Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla, Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşecek. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani soruşturması kapsamında 9 HDP’li milletvekili Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay, Sezai Temelli, Pero Dundar ve Pervin Buldan hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanıp Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini açıkladı. Fezlekeler Bakanlık tarafından TBMM’ye sunulacak. İlgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Genel Kurul’da görüşülecek. Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde adli süreç başlayacak.

False
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi