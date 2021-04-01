Gergerlioğlu’na AYM’den ret
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yapılan başvuruyu dün “yetkisizlik” nedeniyle reddetti.
HDP’li Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Şubat 2018’de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkûm olmuştu. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM dün başvuruyu görüşerek oybirliğiyle reddetti. Anayasa’nın 84. maddesinin “kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi”ni düzenleyen ikinci fıkrası, bu işlem nedeniyle AYM’ye başvuruyu imkânı tanımıyor.
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