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Gündem
Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
Haber Giriş: 18.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gergerlioğlu gözaltısında ‘darp’ yok

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Gergerlioğlu gözaltısında ‘darp’ yok

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Meclis’te yaptığı eylem nedeniyle kendisini gözaltına alan 11 polis memuru hakkında ‘darp’ iddiasıyla yaptığı şikayet, takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık, takipsizlik kararında gözaltı işlemi sırasında Gergerlioğlu’na kötü muamele yapılmadığını bildirerek, “Polis memurları zor kullanma yetkisini yasal sınırlar içerisinde kullandı” dedi.

Polisler, Gergerlioğlu’nu ifadesini almak üzere TBMM’de gözaltına almıştı. Gözaltı işlemi sırasında Gergerlioğlu hafif şekilde yaralanmıştı. Sağlık durumuyla ilgili “Acil müdahale gerektiren patolojiye rastlanmadı, tıbbi müdahale gerekmez, ek komplikasyon gelişmedikçe hayati tehlikesi yoktur” yönünde rapor verilen Gergerlioğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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