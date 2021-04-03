Gergerlioğlu gözaltına alındı

‘Terör örgütü propagandası’ suçundan 2 yıl 6 aylık cezasının kesinleşmesiyle Gergelioğlu’nun vekilliği 17 Mart’ta düşürülmüştü. Bu gelişmenin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da gönderdiği tebligatta 10 gün içinde teslim olması gerektiğini belirtti. Gergerlioğlu teslim olmayınca çıkartılan yakalama kararı üzerine polisler dün Ankara’daki evinden gözaltına aldı. Oğlu Salih Gergerlioğlu ise geç saatlerde sosyal medyadan, babasının adliyeden hastaneye götürüldüğünü ve anjiyo olacağını duyurdu.

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