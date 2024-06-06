'Gerekli uyarılar yapıldı' Suriye'de ertelenen sözde seçimlerle ilgili MSB'den açıklama

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kayseri’de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olup olmadığına dair, “Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki Pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02’de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır” bilgisini verdi.

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TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE’NİN KUZEYİNDEKİ SÖZDE YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye’nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili, “Konuyla ilgili Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz” ifadesini kullandı.

ABD İLE F-16 KONUSU

Bakanlık kaynakları, ABD’den alınacak F-16 uçaklarında son duruma ilişkin ise, “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir “ dedi.

Gözden Kaçmasın Suriye’deki sözde yerel seçim ertelendi Haberi görüntüle

59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişikler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şunları söyledi:

TERÖRLE MÜCADELE

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejimiz çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskı ile sürdürmektedir. Operasyonlarla; Son bir haftada 59 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 521’i Irak’ın, 630’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.151’e ulaşmıştır. Ayrıca, bu hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1.343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5.005’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58.292 olmuştur.

TÜRK VE YUNAN GENELKURMAY BAŞKANLARI BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında iki ülke Genelkurmay Başkanları, Arnavutluk’ta icra edilen 17’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısında bugün ikili bir görüşme gerçekleştirecek, Millî Savunma Üniversitemizden bir heyet ise Yunan Millî Savunma Kolejini 06-09 Haziran tarihleri arasında ziyaret edecektir.

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İSRAİL’İN SALDIRILARI

7 Ekim’den bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail, her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahkûm ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır.

Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır. Uluslararası toplumun desteği ile Filistin’in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır. Temennimiz, ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı, DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı ile BAZNA Mühimmatlı Mini Dron’un muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

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ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 5 bin uzman erbaş alımı kapsamında, 3 Haziran’da başlayan “Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini” başvuruları 30 Haziran’a kadar devam edecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz.”