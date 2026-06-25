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Gerekçeli kararda ‘oğul kıyağı’... Örgüt lideri babaya 116 yıl hapis cezası

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#E-İmza Sahtekarlığı#Kamu Görevlisi#BTK Başkanı
Gerekçeli kararda ‘oğul kıyağı’... Örgüt lideri babaya 116 yıl hapis cezası
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 07:00

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, çok sayıda kamu görevlisinin e-imzasını kopyalayarak sahte diploma ve ehliyet düzenleyen 286 sanıklı çete davasının gerekçeli kararını açıkladı. Yargılama sonucunda örgüt lideri Ziya Kadiroğlu 116 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken; 256 sanığa 31 yıl ile 94 yıl arasında değişen cezalar verildi, 29 sanık ise beraat etti.

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Gerekçeli kararda, çetenin aralarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı ve yardımcısının da bulunduğu çok sayıda kamu görevlisinin bilgisi ve rızası dışında e-imzalarını ürettiği anlatıldı. Kararda, bu e-imzalar kullanılarak kamu kurumlarının sistemlerine sızıldığı; ehliyet sınav sonuçları, MEB sertifikaları ile lise ve üniversite mezuniyet bilgileri haksız kazanç karşılığında değiştirildiği belirtildi. Kararda, örgütün eylemlerinin profesyonel bir organizasyon yapısı içinde süreklilik arz ettiği belirtilerek, “2024 yılının neredeyse tamamını kapsar bir zaman diliminde kurum sistemlerinde bulunan birçok verinin değiştirildiği” tespiti yapıldı.

OĞLUNUN EHLİYET NOTUNU DEĞİŞTİRMİŞ

Kararda dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı. Dosyanın sanıkları arasında örgüt lideri Ziya Kadiroğlu’nun oğlu, A.’nın da yer aldığı ortaya çıktı. Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olması nedeniyle sanık A. Kadiroğlu hakkında Ankara 4. Çocuk Mahkemesi’nde davasında dava açıldığı, bu dosyanın daha sonra diğer sanıkların yargılandığı Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirildiği belirtildi. Kararda, A. Kadiroğlu’nun ehliyet sınavında başarısız olan notunun, 13 Ekim 2024’te sistem üzerinden 72 yapılarak “başarılı” olarak değiştirildi ve bu sayede ehliyet aldığı belirtildi.

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PİŞMANLIK NEDENİYLE CEZASI ERTELENDİ 

Kararda “SSÇ’nin (Suça Sürüklenen Çocuk) örgüt yöneticisi Ziya Kadiroğlu’nun oğlu olduğu, veri değişikliği ile birlikte haksız menfaat temin ettiği” ifade edildi. Sanık SSÇ A. Kadiroğlu’na  ÖSYM Kanunu’na muhalefet suçundan önce 5 yıl hapis cezası verildi. Ancak suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğundan dolayı verilen ceza, 3 yıl 4 ay hapis cezasına indirildi. Mahkeme cezanın geleceği üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri nedeniyle iyi hal indirimi de uygulayarak verdiği cezayı 2 yıl 9 ay 10 güne düşürdü. Mahkeme daha sonra suça sürüklenen çocuğun suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık, tekrar suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluştuğu gerekçesiyle verdiği cezayı erteledi.

 

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#E-İmza Sahtekarlığı#Kamu Görevlisi#BTK Başkanı

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