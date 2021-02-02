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Gündem
Remziye ÖNER/HASANKEYF (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Gercüş'te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde sisli havada yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Gercüşte yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaza, sabah saatlerinde Hasankeyf ilçesine bağlı Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. Etkili olan yoğun sisle birlikte görüş mesafesinin düştüğü yolda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AET 623 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 47 ABB 219 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, otomobildeki 16 yaşındaki Abdulsamet Tanış yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tanış, Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sırasında minibüste yolcu bulunmadığı belirtildi.

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