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Gercüş'te savcı Abdul Samet Yılmaz'dan acı haber

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#Batman#Gercüş#Savcı
Gercüşte savcı Abdul Samet Yılmazdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 15:35

Batman'ın Gercüş ilçesinde cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz (28) evinde tabancayla intihar girişiminde bulundu. Hayati tehlikesi bulunan Abdul Samet Yılmaz, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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Batman’ın Gercüş ilçesinde yaklaşık 2 ay önce atanan cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz öğle saatlerinde adliye lojmanlarındaki evinde tabancası ile intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdul Samet Yılmaz, burada ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abdul Samet Yılmaz'ım bir süre önce evlendiği öğrenildi.

KURTARILAMADI

Cumhuriyet savcısı Abdul Samet Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. 

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#Batman#Gercüş#Savcı

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