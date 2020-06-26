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Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Gercüş'te nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü

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Gercüş'te nesli tükenmekte olan alaca sansar görüldü
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde nesli tükenmekte olan alaca sansar görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Gercüş ilçesinde tarlasında çalışırken Aziz Doğmuş tarafından görüntülendi. Alaca sansarı görünce cep telefonu kamarasıyla kaydettiğini anlatan Doğmuş, "Alaca sansarı tarlada çalışırken çukurun içinde bulduğumda bitkin haldeydi. Onu oradan alıp kutuya yerleştirip, beslemeye başladık. Bir süre sonra da Kırkat Göleti civarında doğaya saldım" dedi.

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