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Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca sansar görüldü

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Gercüş'te nesli tehlike altındaki alaca sansar görüldü
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan alaca sansar görüntülendi.

Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi kırsalında, küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı kırmızı listede yer alan alaca sansar görüldü. Alaca sansarı fotoğraflayan çiftçi Kadir Bakay, "Tarlada çalışırken onu fark ettim. Telefonumu çıkartıp fotoğraflarını çektim" dedi.

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