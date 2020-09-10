MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGerçüş'te kaza: 1 yaralı
GeriGündem Gerçüş'te kaza: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Remzi ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2020 - 10:36 | Son Güncelleme:

Gerçüş'te kaza: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gerçüş'te kaza: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yoldan çıkıp tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü Şivan Şaşmaz, yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gercüş-Midyat karayolunda meydana geldi. Midyat yönünden Gercüş yönüne giden Şivan Şaşmaz yönetimindeki 01 BL 967 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Kazada, sürücü Şaşmaz yaralandı. Şivan Şaşmaz, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şaşmaz, buradaki müdahalesinin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle