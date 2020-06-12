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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 11:15,Son Güncelleme:

Gercüş’te 5 katlı apartman, karantinaya alındı

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Gercüş’te 5 katlı apartman, karantinaya alındı
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BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki 5 katlı apartman, 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Gercüş'ün Çukurçeşme Mahallesi'nde 5 katlı apartmanda oturan kişi, koronavirüs belirtileri gösterince hastaneye başvurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan kişi, hastanede tedaviye alınırken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla apartmana giriş- çıkışlar yasaklandı. Bina, 14 gün süre ile karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, apartmanın girişini kapatırken, filyasyon ekipleri de apartman sakinlerine test işlemlerine başladı.

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