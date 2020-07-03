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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 14:56,Son Güncelleme:

Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı

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Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı
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BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen kadının evi, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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