‘Gerçekleri’ saklayamayınca kaçmış

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İSTANBUL Büyükçekmece’deki Mimar Sinan Sahili’nde, 7 Haziran sabah saatlerinde, Sedef Güler’in (24) cansız bedeni, balıkçılar tarafından denizde elleri ve ayakları bağlanıp halıya sarılmış vaziyette bulundu. Cinayete ilişkin soruşturmada incelenen kamera görüntüleri ve cesedin sarılı olduğu halı üzerindeki halı yıkama etiketinden şüphelilere ve cinayetin işlendiği tahmin edilen eve ulaşıldı. Kamera görüntülerinde Yavuz Güngör ile Sedef Güler’in 4 Haziran gecesi eve geldikleri, Fırat B.’nin ise aynı gün öğlen 13.00 sıralarında eve girdiği belirlendi. Şüphelilerin binanın otoparkındaki araçla çıkardıkları cesedi, 6 Haziran gecesi köprüden attıkları tespit edildi. Zincir ve 10 kiloluk dambıl bağlayıp attıkları cesede bir süre sonra tekrar gelip baktıkları ve batmadığını görünce kaçmaya başladıkları ortaya çıktı.

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‘NEDEN YARDIM ETTİNİZ’

Fırat B. (53) Bayrampaşa’da ve Sedef Güler’in telefon ile son görüştüğü kişi Onur Ö. ise Esenyurt’ta gözaltına alındı. Kamera görüntülerinde gece 02.00 sıralarında eve girdiği tespit edilen Yavuz Güngör’ün ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Fırat B. ve Onur Ö., Emniyet’teki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk esnasında polis otomobiline bindirilen Fırat B., basın mensuplarının “Neden yardım ettiniz?” sorusuna, “Silahla tehdit ettiler beni, ben öldürmedim” diye yanıt verdi. Fırat B. sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanırken, Onur Ö. ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

‘KATİL HÂLÂ DIŞARIDA’

Sedef Güler’in annesi Gülizar Sezer, “Kızımın katili hâlâ dışarıda. Sizin de yavrunuzu katledecek. Bu ateş benim içime değil, tüm dünyaya düştü. Söndürün bu ateşi ne olur, nefes alamıyorum. Kızım ‘İş görüşmesine gidiyorum’ diye kafeye görüşmeye gitti. Kafe sahibi Yavuz Güngör’ü aradım, ‘Kızın geldi, tartıştı, çıktı gitti’ dedi. O aradığı sırada benim kızımın cesedi yanındaymış. 2 gün evde cesediyle kalmış. Yavrum bunu hak etmedi. Biz karakola gittiğimizi söylemeseydik belki cesedini bile bulamayacaktık. Yavrumun katillerini bulun” dedi.

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Güler’in annesi Gülizar Sezer, sosyal medyada ölen kızı için kötü yorumlarda bulunanlar için de yasal işlem başlatacaklarını söyledi. Ablası Sedef Güler de sosyal medyada yapılan yorumlara “Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın” diye tepki gösterdi.