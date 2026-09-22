Gerçekleri duymayı hazmedemediler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İsrail heyetini kaçırdı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda dünyaya hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekti.

Gazze'nin dünyanın en büyük kabristanı olduğunu ve dünyada en yüksek ampute oranına sahip bölge olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın bu insanlık dışı katliama sessiz kalmaması çağrısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de özellikle suçsuz günahsız çocuklar ve bebeklere yaşattığı zulümle ilgili sert sözleri sonrası İsrail'in BM Temsilcisi ve yanında bulunanlar genel kurul salonundan ayrıldılar