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Gerçekleri duymayı hazmedemediler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İsrail heyetini kaçırdı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 19:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda İsrail'i Gazze'deki zulüm nedeniyle sert sözlerle eleştirdiği esnada İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda dünyaya hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Gazze'de yaşanan vahşete dikkat çekti. 

Gazze'nin dünyanın en büyük kabristanı olduğunu ve dünyada en yüksek ampute oranına sahip bölge olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  dünyanın bu insanlık dışı katliama sessiz kalmaması çağrısını yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de özellikle suçsuz günahsız çocuklar ve bebeklere yaşattığı zulümle ilgili sert sözleri sonrası İsrail'in BM Temsilcisi ve yanında bulunanlar genel kurul salonundan ayrıldılar

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM#İsrail

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