“Gerçekle yüzleştiğiniz o an…” dedi ve uyardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
En büyük korku gerçek oldu Dünya AY 4.2 ile sarsıldıEn büyük korku gerçek oldu! Dünya AY 4.2 ile sarsıldı#Koronavirüs
G.Saraydan Felipe Melo bombası Brezilya basını duyurdu...G.Saray'dan Felipe Melo bombası! Brezilya basını duyurdu...#Galatasaray
Dikkat: Milyonları ilgilendiriyor 1 Kasımda başlıyor... Ödemeyene cezası varDikkat: Milyonları ilgilendiriyor! 1 Kasım'da başlıyor... Ödemeyene cezası var#Emlak Vergisi
Konyada 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişmeKonya'da 7 kişinin öldüğü katliamda yeni gelişme#Konya
Bitcoinde tarihi zirve İşte yükselişin nedeni...Bitcoin'de tarihi zirve! İşte yükselişin nedeni...#Bitcoin (BTC)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijeryada: İş birliğimizi güçlendiriyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya'da: 'İş birliğimizi güçlendiriyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Centerda tören... Eşinden duygusal sözlerGazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören... Eşinden duygusal sözler#Gazeteci Sami Kohen
Rusyadan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdiRusya'dan flaş koronavirüs kararı: Emri Putin verdi!#Koronavirüs
Mucize kurtuluş Bu uçaktan hepsi sağ çıkarıldıMucize kurtuluş! Bu uçaktan hepsi sağ çıkarıldı#ABD
Maç sonrası olay yorum: Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...Maç sonrası olay yorum: 'Ali Şansalan, Dünya Kupası hayalleri kuruyor ama...'#Fenerbahçe
Emre Aşık davasında dehşete düşüren mesajlar Hakimle dikkat çeken diyalogEmre Aşık davasında dehşete düşüren mesajlar! Hakimle dikkat çeken diyalog#İstanbul
İlk radikal karar resmen açıklandı Yeni dönem başlıyor...İlk radikal karar resmen açıklandı! Yeni dönem başlıyor...#Newcastle United
Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı Her akşam evimize konuk oluyor...Fotoğraftaki ünlü ismi tanıdınız mı? Her akşam evimize konuk oluyor...#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Kraliçe 2. Elizabethe ne oluyor Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdiKraliçe 2. Elizabeth'e ne oluyor? Yıllara meydan okudu ama doktorlara boyun eğdi#Kraliçe 2. Elizabeth
Shiloh Jolie Pitt: Kravatı attı, ilk kez elbise giydiShiloh Jolie Pitt: Kravatı attı, ilk kez elbise giydi#Shiloh Jolie Pitt
HABERLERGündem Haberleri

“Gerçekle yüzleştiğiniz o an…” dedi ve uyardı

#Arzu Karataş#Meme Kanseri#Hbulten

Fulya Soybaş’ın hazırladığı Hürriyet Bizimle’nin bu haftaki konuğu Arzu Karataş oldu.

Haberin Devamı

Kendisi de meme kanseri atlatan, Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ile Fulya Soybaş hem 7 yıl önce yaşadığı meme kanseri tedavi süreçlerini hem de ‘erken tanı’nın hayatımızda ne çok şey değiştireceğini, her yıl en az 1 kere gidilen, evde sıklıkla elle muayene yapılan muayenelerin önemini, ihtiyaç sahibi kadınların süreçler içinde beslenmeden peruğa kadar nasıl yardıma ulaşabileceklerini konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arzu Karataş#Meme Kanseri#Hbulten

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika haberleri: CDCden flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Son dakika haberleri: CDC'den flaş BioNTech açıklaması... Umutla beklenen haber geldi

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polatın klibinde oynamış

Yıllar sonra ortaya çıktı... Ünlü oyuncu Ebru Polat'ın klibinde oynamış!

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

Bir taksi plakası bir kişinin olacak

SGKlı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor Prim iadesi hakkında önemli detay

SGK'lı olanları ilgilendiriyor... Birçok kişi yanıtını tam bilmiyor! Prim iadesi hakkında önemli detay

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde kanıtı çöktü

CDC açıkladı... Aşı karşıtlarının en gözde 'kanıt'ı çöktü!