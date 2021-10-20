“Gerçekle yüzleştiğiniz o an…” dedi ve uyardı

Kendisi de meme kanseri atlatan, Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ile Fulya Soybaş hem 7 yıl önce yaşadığı meme kanseri tedavi süreçlerini hem de ‘erken tanı’nın hayatımızda ne çok şey değiştireceğini, her yıl en az 1 kere gidilen, evde sıklıkla elle muayene yapılan muayenelerin önemini, ihtiyaç sahibi kadınların süreçler içinde beslenmeden peruğa kadar nasıl yardıma ulaşabileceklerini konuştu.
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