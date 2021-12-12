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'Gerçek savaşların kapısını aralayabilir'

#Fahrettin Altun#Sosyal Medya#Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi
Gerçek savaşların kapısını aralayabilir

Enformasyon savaşlarının gerçek savaşların kapısını aralayabileceğini belirten İletişim Başkanı Altun, “Nasıl dünya 5’ten büyükse, siber dünyamız da 3-5 sosyal medya baronundan çok daha büyüktür. Sosyal medya şirketlerinin kendilerini kurumların üzerinde bir hakem gibi görmeleri artık kabul edilemez” dedi.

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İletişim Başkanlığı’nın Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi başladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ev sahipliği yaptığı zirveye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Bağdat Amrayev de katıldı. Stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimlerin bir araya geldiği zirve iki gün sürecek.

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Fahrettin Altun özetle şunları söyledi: “Yeni iletişim araçlarının şekillendirdiği bu siber dünyada en büyük sorumluluklardan biri hiç kuşkusuz sosyal medya şirketlerine düşüyor. Yapılan bütün çağrılara rağmen bu şirketlerin gereken şeffaflığı, saydamlığı göstermediği, hesap verebilirlik ilkesini umursamadığı ve çıkar temelli birer oyuncu oldukları hepimizin malumu. Bu gerçeğe rağmen, kendilerini bütün demokratik kurum ve oyuncuların üzerinde bir hakem gibi görmeleri, artık kabul edilebilir bir durum olmaktan çıkmıştır.

3-5 SOSYAL MEDYA BARONU

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Enformasyon savaşları, yarattığı provokasyon ve mobilizasyon ile gerçek savaşların da kapısını aralayabilir. Nasıl dünya 5’ten büyükse, siber dünyamız da 3-5 sosyal medya baronundan çok daha büyüktür. Bu platformları sinsi, bencil, agresif amaçlarına alet etmek isteyenlere karşı beraber hareket etmemiz, hem interneti özgürleştirecek hem de demokrasilerimize katkıda bulunacaktır.”

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#Fahrettin Altun#Sosyal Medya#Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi

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