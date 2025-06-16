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Gerçek sandılar klip çekimi çıktı! Mahalleli silahlara tepki gösterdi

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#Silah Tartışması#Klip Çekimi#Rapçi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 15:11

Şişli Kuştepe’de bir klip çekiminde kullanılan silahların gerçek sanılması sebebiyle tartışma çıktı. Klip çekimini yapan rapçi ile vatandaşlar arasındaki kavga cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

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 Şişli Kuştepe’de bir rapçi ile vatandaş arasında klip çekiminde kullanılan silahların gerçek sanılmasının ardından tartışma çıktı. Silahların oyuncak olduğunun anlaşılması üzerine tartışma son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VATANDAŞ SİLAHI GERÇEK SANIP MÜDAHALE ETTİ

Olay, 13 Haziran’da Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerro lakaplı bir rapçi mahallede silah kullandığı klibinin çekimini yaptı. O esnada bir vatandaş, silahı gerçek zannederek klibe müdahale etti.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalle sakini, çocuklara ve gençlere olumsuz örnek oluşturduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Müdahalenin ardından rapçi ve vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Silahların oyuncak olduğunun anlaşılması üzerine tartışma daha fazla büyümeden son buldu.

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#Silah Tartışması#Klip Çekimi#Rapçi

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