Gerçek hayattan bir Babalar Günü: Mustafa’yı gördüm kızım...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan ‘Babalar Günü’ kısa filmi gerçek bir hikâyeyi anlatıyor. Filmde, oğlu şehit olan demans hastası baba oğlunu son gördüğü tren istasyonuna geliyor. Burada oğlunun hayalini görüyor. Hayalini gördüğü oğluna gülümsedikten sonra ona doğru yürümeye başlıyor. O yürürken oğlunun hayali kayboluyor. İstasyonda gördüğü bazı insanları oğlu zannederek dokunuyor. Onların oğlu olmadığını anladığında büyük bir üzüntü yaşıyor. İstasyondaki bir kişi istasyonda bekleyen polislere durumu anlatıyor. Bu sırada istasyonda bekleyen baba, istasyonun karşı peronunda yine oğlunun hayalini görüyor. Karşı perona doğru yürümeye başladığı sırada polisler müdahale ederek durduruyor. Baba tren altında kalmaktan son anda kurtarılıyor. Babanın cebinden bir not çıkıyor.