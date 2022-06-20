Gerçek hayattan bir Babalar Günü: Mustafa’yı gördüm kızım...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanan ‘Babalar Günü’ kısa filmi gerçek bir hikâyeyi anlatıyor. Filmde, oğlu şehit olan demans hastası baba oğlunu son gördüğü tren istasyonuna geliyor. Burada oğlunun hayalini görüyor. Hayalini gördüğü oğluna gülümsedikten sonra ona doğru yürümeye başlıyor. O yürürken oğlunun hayali kayboluyor. İstasyonda gördüğü bazı insanları oğlu zannederek dokunuyor. Onların oğlu olmadığını anladığında büyük bir üzüntü yaşıyor. İstasyondaki bir kişi istasyonda bekleyen polislere durumu anlatıyor. Bu sırada istasyonda bekleyen baba, istasyonun karşı peronunda yine oğlunun hayalini görüyor. Karşı perona doğru yürümeye başladığı sırada polisler müdahale ederek durduruyor. Baba tren altında kalmaktan son anda kurtarılıyor. Babanın cebinden bir not çıkıyor.

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Çıkan notta, “Babam demans hastasıdır. Lütfen bu numarayı arayınız” yazıyor. Nottaki numarayı arayan polisler şehit babasının kızı ile konuşarak durumu anlatıyor.Telefonu açan şehit kardeşi, “Kusura bakmayın babam demans hastası. Hatırladığı son şey şehit abimi gördüğü o istasyon. Abimi görmek amacı ile hep oraya gelir. Lütfen ona göz kulak olun. Ben hemen geliyorum” diyor.

Daha sonra istasyona gelen şehit kardeşi babasına “İyi misin?” diye soruyor. Babası ise kızına, “Mustafa’yı gördüm kızım” diyor. Babasını kurtaran polislere teşekkür eden şehit kardeşi babasını alıp istasyondan çıkıyor. İstasyondan çıktığı esnada tekrar arkasına dönen ve şehit oğlunun hayalini gören baba, tatlı bir şekilde gülümsedikten sonra kızıyla birlikte istasyondan çıkıyor.