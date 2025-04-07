Gerçek Gizem o değil benim

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Bursa Gemlik’teki K.D. (17), bir arkadaşı aracılığıyla sahte kimlik edindi. Söz konusu kişi, kuzeni olan Gizem Y.’nin (19) kimlik bilgilerini, K.D.’ye verdi. İstanbul’da karıştığı üçü ‘hırsızlık’, biri ise ‘küçük yaşta çocuğa cinsel istismar’ suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, TC kimlik numarasını verdi.

Olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Gizem Y.’nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı. İstanbul’daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında ailesiyle birlikte şok yaşayan Gizem Y., arkadaşı olan avukat Kemal Kapar’dan yardım istedi. Avukat Kapar yaptığı araştırmada, vekaletini aldığı Gizem Y.’nin, ‘hırsızlık’ ve ‘küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar’ suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olduğu bilgisine ulaştı. Gizem Y. ise yaşadığı psikolojik sorunlar ve çaresizlik sonucu üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

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DURUŞMADA KARŞILAŞTILAR

Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y., hakkında ‘hırsızlık’ suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Gizem Y. ifadesinde, “Hâkim Bey, ben suçsuzum. Cezaevinde değilim. Mağdur oldum. Hayatım boyunca da İstanbul’a hiç gitmedim. Yaşadığım bu sıkıntılar nedeniyle üniversite eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. Artık evden dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımla buluşamıyorum. Kimlik bilgilerim çalındığı için daha önce ifade vermiştim. Durumun düzeltilmesini talep ederim” dedi

SUÇ KAYDI SİLİNECEK

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık da gerçek adının K.D. olduğunu, kimlik bilgilerini ise Gizem Y.’nin akrabası olan arkadaşından aldığını itiraf ederek, “Suçumu kabul ediyorum” diye konuştu. Kimlik bilgilerini doğrulayan mahkeme hâkimi, suçun işlendiği tarihteki kamera kayıtlarında da suçlunun K.D. olduğunu tespit edince, Gizem Y.’nin bu suçtan beraatine karar verdi. Suça sürüklenen çocuk K.D. hakkında, ‘hırsızlık’ ve ‘başkasının kimlik bilgilerini kullanmak’ suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tutuklu sanığın isminin Gizem Y. değil K.D. olduğunun bildirilmesine ve Gizem Y.’nin suç kaydının silinmesine hükmedildi.