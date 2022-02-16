Gerçek bir hayvansever

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Fatih Yılmaz (29), Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2018’de Bursa Karacabey’de köy imamı olarak göreve başladı. Oluklu kertenkelelerin yılan sanılıp öldürüldüğünü gören Yılmaz bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdi. Oluklu kertenkelelerin yılanlardan farklı olduğunu, inanışın aksine oluklu kertenkelelerin zararsız olduğunu anlatan afişler hazırladı. Üzerine, ‘Yılanları da öldürmeyin’ notu yer alan afişleri köyün kahvesi ile meydanına astı.

CAMİDE ANLATIYOR

Cami sohbetlerinde de oluklu kertenkelenin çiftçiler için ne kadar faydalı olduğunu anlatarak bir farkındalık oluşturmaya çalıştığını anlatan Yılmaz, “Oluklu kertenkele Anadolu’nun birçok yerinde ‘kör yılan’ olarak biliniyor ve öldürülüyor. Hem afişlerle hem de konuşmalarla oluklu kertenkelenin zararsız olduğunu, yılanla bir alakası olmadığını hatta tarladaki böceklerle, kemirgenlerle beslendiği için çiftçilere faydalı bir hayvan olduğunu anlatmaya çalıştım” dedi.

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KUŞ GÖZLEMİ YAPIYOR

Aynı zamanda fotoğraf merakı olan Yılmaz’ın yolu Bursa’da yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile kesişmiş. Tüydeş ile kuş fotoğrafları çektiğini söyleyen Yılmaz sözlerine, “Fotoğraf benim için bir tefekkür aracı. Yani benim doğada gördüklerim Allah’ı anmama vesile oluyor. Karacabey görevimde izin günlerimde sabah namazlarından sonra Alper’le kuş gözlemlerine gidiyorduk. Fotoğraf merakımı başta cemaat biraz garipsedi. Ama kuşların özelliklerini ve doğaya faydalarını anlatınca onların da bakış açısı değişti” şeklinde devam etti. Kuş fotoğraflarıyla, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir fotoğraf yarışmasında ise yaban hayatı kategorisinde 3’üncülük ödülü alan Yılmaz, çektiği kuş fotoğraflarının yer aldığı resimlerden oluşan bir takvim yapıp yakın çevresine dağıtmış.

‘BİR EKMEK HİKÂYESİ’

Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde radyo, televizyon ve sinema okuduğunu söyleyen Yılmaz’ın, ‘Bir Ekmek Hikâyesi’ adlı bir de kısa filmi bulunuyor. Filminde sokak hayvanlarını beslemek için uzaklara giden fırıncı Özgür Demir’in hikâyesini anlattığını söyleyen Yılmaz, “Ben vaaz kürsüsünde anlatacaklarımı 15-20 kişiye ulaştırabiliyorum ama sosyal medya aracılığıyla filmimi binlerce kişi izledi” dedi.