×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, Malatya’da depremde ölümden dönmüş

Güncelleme Tarihi:

#Malatya Depremi#Ersoy'un Kahramanlığı#Kültür Varlıkları Hasarı
Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, Malatya’da depremde ölümden dönmüş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 17:03

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da yaşanan kritik bir ayrıntı, aradan geçen 3 yılın ardından ilk kez gündeme geldi. Valilik binasında depreme yakalanan Bakan Ersoy, sarsıntı sırasında kısmen çöken enkazdan yara almadan son anda kurtulmuş.

Haberin Devamı

Depremin hemen ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya’da koordinatör bakan olarak görevlendirilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehirde yürütülen kriz yönetimi ve koordinasyon çalışmalarını bizzat yerinde takip etti.

İlk depremin ardından hemen Malatya’ya intikal eden Bakan Ersoy, Valilik binasında yapılan koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sırasında meydana gelen ikinci büyük depreme yakalandı. Ersoy, şiddetli sarsıntı sırasında kısmen çöken enkazdan yara almadan çıktı.

Gözden KaçmasınYunanistan Başbakanı Miçotakisten çarpıcı Türkiye itirafı: Yanılsama içinde değilim... Yunan basınından Miçotakise Trump uyarısı: Erdoğan, Trump’a benzer şekilde düşünüyorYunanistan Başbakanı Miçotakis'ten çarpıcı Türkiye itirafı: Yanılsama içinde değilim... Yunan basınından Miçotakis'e Trump uyarısı: Erdoğan, Trump’a benzer şekilde düşünüyorHaberi görüntüle

BAKAN ERSOY, HATAY'DAN SONRA MALATYA'YA GEÇTİ

Bakan Ersoy’un, deprem sürecinde Malatya’ya defalarca gelmesine rağmen, söz konusu olay bugüne kadar kamuoyunda yer almadı. Aradan geçen 3 yılın ardından yaşanan kritik an Bakan Ersoy'un Malatya’daki son ziyareti sırasında yeniden hatırlandı ve duygusal anlara sebep oldu.

Haberin Devamı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü kapsamında Hatay’daki programlarının ardından Malatya’ya geçen Bakan Ersoy, Valilikte gerçekleştirdiği basın açıklaması sırasında yaşadığı duygusal anlar o kritik durumun hafızasında hâlâ canlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, Malatya’da depremde ölümden dönmüş

"2 MİLYARLIK HİBE SAĞLANDI"

Ersoy yaptığı açıklamada, depremin ardından 11 ilde 5 bin 119 kültür varlığında hasar tespiti yapıldığını, bugüne kadar 63 restorasyon projesinin tamamlandığını, yalnızca kültür varlıkları için 7,3 milyar liralık kaynak kullanıldığını ve özel mülkiyetteki tescilli yapılara ise yaklaşık 2 milyar liralık hibe sağlandığını açıkladı.

Gözden KaçmasınSkandal içinde skandal: Yeni Epstein belgelerinden neler öğrendik ‘Macron her konuda benden fikir istiyor’Skandal içinde skandal: Yeni Epstein belgelerinden neler öğrendik? ‘Macron her konuda benden fikir istiyor’Haberi görüntüle

Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı: Bakan Ersoy, Malatya’da depremde ölümden dönmüş

"6 AY BOYUNCA SAHADA TÜM ÇALIŞMALAR KOORDİNE EDİLDİ"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü vesilesiyle kentte yürütülen kültür varlığı restorasyonları, vakıf eserlerinin ihyası ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Ersoy'a, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er eşlik etti. Ersoy, yaklaşık 6 ay boyunca mesai arkadaşlarıyla birlikte sahada çalışmaları koordine ettiklerini söyledi.

Haberin Devamı

Deprem sürecinde Malatyalı vatandaşların yanında kalmaya, yaşanan sıkıntılara çözüm üretmeye ve şehrin yeniden ayağa kalkması için gereken tüm adımların hızla atılmasını sağlamaya gayret ettiklerini ifade eden Ersoy, Malatya halkının kendisini bir hemşehri olarak kabul etmesinin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ersoy, bugün ulaşılan her başarının, büyük felaket karşısında dahi dimdik ayakta duran Malatya halkının iradesinin eseri olduğunu belirterek, gösterilen sabır, güven ve destek dolayısıyla tüm depremzedelere teşekkür etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya Depremi#Ersoy'un Kahramanlığı#Kültür Varlıkları Hasarı

BAKMADAN GEÇME!