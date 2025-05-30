Gerçeği kan bağı değil kan izi söyledi

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Aydın’da 4 yaşındaki Enes Çelebi, önceki gün 17.30 sıralarında annesi Durdu Çelebi ile birlikte akrabalarının Efeler ilçesindeki nişanına gitti. Hazırlıkların sürdüğü sırada, Enes evin önünde kanlar içinde bulundu. Yakınları, Enes’in park halinde bulunan akrabasına ait kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü öne sürdü. Ağır yaralı Enes, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Enes doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİ

Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes’in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamyonette yapılan incelemede, lastik ve ön kaput kısmında kan izlerine rastlandı. Ekiplerin çalışmalarında, Enes’in akrabası Mustafa Öğe’nin (37) geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Mustafa Ö., jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul etti. Adliyeye sevk edilen Öğe, ‘taksirle öldürme’ suçundan tutuklandı.