George Floyd kimdir, neden öldü? George Floyd'u öldüren polis hakkında bilgiler

Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan videolara göre, 20 dolar değerinde bir sahtecilik şüphesiyle gözaltına alınmak istenen George Floyd, beyaz polisin dizini ensesine basması sonucu nefesi kesilerek hareketsiz kaldı.

Floyd’un, dakikalarca "Lüften, nefes alamıyorum, lütfen!" şeklinde yalvarmasına, etraftakilerin uyarı ve tepkilerine rağmen polisin acil sağlık ekipleri gelene kadar pozisyonunu değiştirmediği görüldü.

Beyaz polisin yaklaşık 9 dakika boyunca ensesine basarak beklediği Floyd’un ambulansla kaldırıldığı hastanede kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

George Floyd'un hayatına dair bilgiler

46 yaşındaki George Floyd'un inişli çıkışlı bir hayatı vardı. Lise çağlarında Houston'da yaşarken Yates Lisesi'nde Amerikan futbolu oynamış, lise takımı 1992 yılında Texas şampiyonasında ikinci olmuştu.



Hayatının inişe geçtiği en kötü anlardan biri ise 2007 yılında hırsızlıktan tutuklanıp 5 yıl hapis yatmasıydı.

Fakat 25 Mayıs günü 46 yaşında Minneapolis'te yaşama veda eden Floyd genel olarak sıradan bir Amerikalı gibi yaşamıştı.

George Floyd'u öldüren polis hakkında bilgiler

"Nefes alamıyorum" diye bağırmaya çalışmasına rağmen 9 dakika süreyle Floyd'un boğazına bastıran Derek Chauvin, ABD'de sekiz gündür devam eden protestoları başlatan olayın ardından, diğer üç polis memuruyla birlikte görevden alınmıştı.

2011'den bu yana Minneapolis'te polis memuru olarak çalışan Chauvin'in kariyeri boyunca "aşırı güç kullanmaktan" defalarca şikayet aldığı, hakkında bir kez daha açıldığı ancak şimdiye kadar hiç cezaya çarptırılmadığı belirtiliyor.

Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin önce üç polisle birlikte görevden alındı, Cuma günü de tutuklanıp Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı.

Siyah ABD vatandaşı George Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin boşanma davası açtı.

Kellie Chauvin'in 28 Mayıs'ta; kocasına üçüncü derecede cinayet ve ikinci derecede ölüme sebebiyet vermek suçlarından dava açıldığı gün kocasını terk ederek mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.