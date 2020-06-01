George Floyd kimdir? George Floyd'un ölümüyle ilgili yankılar sürüyor

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te siyah Amerikalı George Floyd, polis tarafından gözaltına altına alınırken boğazına basılması sonucu hayatını kaybetti. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, George Floyd Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurdu.

Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin önce üç polisle birlikte görevden alındı, Cuma günü de tutuklanıp Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı.

George Floyd'u öldüren Chauvin'in eşi boşanma davası açıyor

ABD'de yere yatırılarak gözaltına alınan George Floyd'u boğarak öldüren ve 'üçüncü derece cinayet' ve 'adam öldürmekten' tutuklanan Derek Chauvin'in eşi boşanmaya karar verdi. Kellie Chauvin'in avukatı, "Evliliğinin feshi için başvuruda bulunmuştur" dedi.



George Floyd kimdir?



Lise çağlarında Houston'da yaşarken Yates Lisesi'nde Amerikan futbolu oynamış, lise takımı 1992 yılında Texas şampiyonasında ikinci olmuştu.



Hayatının inişe geçtiği en kötü anlardan biri ise 2007 yılında hırsızlıktan tutuklanıp 5 yıl hapis yatmasıydı.

Fakat 25 Mayıs günü 46 yaşında Minneapolis'te yaşama veda eden Floyd genel olarak sıradan bir Amerikalı gibi yaşamıştı.



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR



George Floyd'un polise direnme görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

Bazı görgü tanıklarının telefonlarıyla görüntülediği olayda, kelepçe takılan George Floyd'un defalarca “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen” şeklinde yalvardığı, bir süre sonra da hareketsiz kaldığı, ancak polisin dizini bir süre daha çekmediği görülüyor.