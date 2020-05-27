George Floyd kimdir? ABD'deki görüntülere Türkiye'de de tepki yağıyor

Sosyal medya ABD polisi tarafındanöldürülen siyahi George Floyd'u konuşuyor. ABD’nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan George Floyd, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından nefessiz bırakılarak öldürüldü. Bir süre sonra gelen ilk yardım ekipleri Lloyd’a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı ancak şüpheli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

George Floyd 'un ölümüyle ilgili soruşturma açılırken, Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olaya karışan dört polisin kovulduğunu sosyal medyadan duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

George Floyd'un polise direnme görüntüleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

Bazı görgü tanıklarının telefonlarıyla görüntülediği olayda, kelepçe takılan George Floyd'un defalarca “Lütfen, nefes alamıyorum, lütfen” şeklinde yalvardığı, bir süre sonra da hareketsiz kaldığı, ancak polisin dizini bir süre daha çekmediği görülüyor.