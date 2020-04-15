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Musa KESLER
Haber Giriş: 15.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Genleri çözüldü sıra aşıda

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Genleri çözüldü sıra aşıda
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Erciyes Üniversitesi’ndeki aşı çalışmasında virüsün gen haritası çıkarıldı. Çalışmanın koronavirüs aşısı için çok önemli bir adım olduğu belirtildi. Çıkarılan soy ağacında virüsün altı mutasyon geçirdiği belirlendi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki ‘Aşı Araştırma Merkezi’ ERAGEM’de çalışan Prof. Dr. Aykut Darendeli COVID-19 hastalığı virüsünün gen haritasını çıkardı. Türkiye’de ilk kez başarılan bu gelişmeyi Hürriyet’e yorumlayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış “Aşı geliştirme sürecinde çok önemli bir aşama. Elde edilen bilgiler virüsün izole edilmesi ve aşı çalışmaları için çok etkili olacak” dedi.

Genleri çözüldü sıra aşıda

Daha önce de virüsü izole ederek önemli bir aşama kat eden mikrobiyolog Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, üniversitede yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi şöyle duyurdu: “Üniversitemiz Aşı Araştırma Merkezi’nde COVID-19 hastalığı virüsünün tüm gen haritası çıkarıldı. İzole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki genomu yeni nesil dizileme sistemiyle dizilenerek gen haritası elde edildi. İzole edilen virüsün tüm gen dizilimi dünyadaki SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinin paylaşıldığı GISAID platformunda EPI_ISL_424366 kodu ile yayınlandı. Ayrıca, gen veri bankası olan GenBank’a elde edilen tüm virüs genomu 2333526 numarasıyla da kaydedildi.

Genleri çözüldü sıra aşıda

Genleri çözüldü sıra aşıda

KAYSERİ’DEKİ HASTA

Yapılan soy ağacı analizleri sonucunda, Kayseri Şehir Hastanesi’nde yatan bir hastadan izole edilen virüsün genetik olarak Avustralya, Kanada, İngiltere ve Kuveyt’ten bildirilen virüs suşlarına (virüs alt grubu) yakın olduğu ortaya çıkarıldı. Çin’de ilk olarak izole edilen Wuhan suşuyla karşılaştırıldığında ise toplam 6 mutasyon belirlendi. Ayrıca, çalışmalar kapsamında izole edilen virüsün gen diziliminde GISAID platformunda 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yayınlanan 3592 adet SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinde bulunmayan bir mutasyon tespit edilmiştir. Aynı mutasyonun Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü GISAID platformunda paylaşılan gen diziliminde de mevcut olduğu görülmüştür. GISAID platformunda yayınlanan diğer ülkelere ait gen dizilimlerinde bulunmayan bu mutasyonun ülkemizde dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsüne özgü olup olmadığının ortaya konulması için daha fazla gen dizilimlerinin taranmasına ihtiyaç bulunmaktadır.”

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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