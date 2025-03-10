Genetik vurguna mühür

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KONYA Selçuklu’daki özel bir genetik kliniği hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyette bulunuldu.

CİMER’e yapılan şikâyette, “Klinikte, Multipl Skleroz (MS), miyotapi, sarı nokta, kanser ve Serebral Palsi (SP) gibi hastalıklara ‘gen’ tedavisi yapılıyor. Kök hücre tedavisini, kabul eden hastalardan kan örneği alınarak, 2 gün sonra hücrenin üreyip üremediğinin bilgisi verilerek, 9 bin ila 12 bin dolar ücret isteniyor. Tedaviyi kabul eden hastalardan ise elden ve kredi kartından ekstra yüzde 10 KDV oranı alınıyor. Sözde kök hücre tedavisinde hastalara ‘izotonik solüsyon’ enjekte ediliyor. Kliniğin bodrum katındaki laboratuvarda hayvan kanlarıyla deney yapılıyor” denildi.

Şikâyetin ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri genetik kliniğine baskın yaptı. Ekipler, kliniğin laboratuvar olarak kullanıldığı iddia edilen bodrum katta inceleme yaparak kan örnekleri ve genetik materyaller ele geçirdi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, laboratuvarı mühürledi. Kliniğin yasal olarak tedavi yapma yetkisinin olmadığını belirterek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.