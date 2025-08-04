General sayısı artacak… YAŞ toplanıyor

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi, atama ve emeklilikler için gözler yarın Beştepe’de yapılacak Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki YAŞ toplantısında terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak. Toplantıda TSK komuta kademesinin korunması ve değişikliğe gidilmemesi bekleniyor.

KUVVET KOMUTANLARIYLA DEVAM

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın iki yıl daha görev süresi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun ise görev süreleri doldu. Ancak Erdoğan’ın bu komutanlar için bir yıl daha görev süresini uzatma yetkisini kullanacağı ve TSK komuta kademesinde bir değişikliğin olmayacağı bekleniyor.

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Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi geçen yıl bir sene uzatılmıştı. 65 yaşındaki Tatlıoğlu’nun kuvvet komutanlığında yaş haddini 72’ye çıkaran yeni düzenleme çerçevesinde görevine devam edebileceği belirtiliyor.

GÖREV SÜRESİ UZATMALARI

Geçen yılki YAŞ’ta 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etmiş, 77 albay general ve amiralliğe yükselmişti. Ayrıca 34 general ve amiralin görev süresi bir yıl, 455 albayın görev süresi ise iki yıl uzatılmıştı. 31 general ve amiral ise emekliye sevk edilmişti. Bu süreçte general ve amiral sayısı 281’den 327’ye yükselmişti. Bu yılki toplantıda ise kararların, geçtiğimiz ay Meclis’te yapılan TSK Personel Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde alınması bekleniyor. Yeni düzenlemeye göre, YAŞ’ın üçte iki çoğunluk kararıyla 75 general ve amiralin bir yıl daha aynı rütbede görevine devam edebilmesinin önü açılıyor. Bu da TSK’da general sayısında artış anlamına geliyor.

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ANITKABİR’E ÇIKACAKLAR

Salı günü Beştepe’de yapılacak YAŞ toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret edecek.