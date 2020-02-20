DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 18:52,
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den kritik görüşme
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler’in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, güncel konuların ele alındığı kaydedildi.
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