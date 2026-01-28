Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada,
“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas’an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.” ifadelerine yer verildi.
