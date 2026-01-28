×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Genelkurmay Başkanı#Suriye Görüşmesi#Orgeneral Bayraktaroğlu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 14:12

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas’an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada,

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas’an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Genelkurmay Başkanı#Suriye Görüşmesi#Orgeneral Bayraktaroğlu

BAKMADAN GEÇME!