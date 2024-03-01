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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan İran hududunda inceleme

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#Metin Gürak#Iğdır#MSB
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güraktan İran hududunda inceleme
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 12:33

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Erzincan, Iğdır'daki komutanlıklar ile İran hududunda incelemelerde bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret etti" denildi.

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#Metin Gürak#Iğdır#MSB

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