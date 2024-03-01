Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'tan İran hududunda inceleme

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda ve İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzincan ve Iğdır Valiliklerini de ziyaret etti" denildi.