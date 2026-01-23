×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Brüksel'de ikili görüşmeler

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktaroğlu#Gürcistan#Japonya
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlundan Brükselde ikili görüşmeler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 19:15

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili, Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili, Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktaroğlu#Gürcistan#Japonya

BAKMADAN GEÇME!