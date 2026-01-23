Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan Brüksel'de ikili görüşmeler

Güncelleme Tarihi:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor.
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında, Gürcistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Giorgi Matiashvili, Japonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hioraki Uchikura, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Knighton, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon ve İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
