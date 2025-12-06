×
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye’ye resmi ziyarette bulundu

Güncelleme Tarihi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye’ye resmi ziyarette bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 16:30

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şam’da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberinde Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Levent Ergün ile resmi davetli olarak gittiği Başkent Şam’da Suriye Arap Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Suriye’ye resmi ziyarette bulundu

Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Bayraktaroğlu, resmi davet kapsamında gittiği Suriye’de Şam Büyükelçimiz Sayın Burhan Köroğlu ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret ederek, Suriye Devrimi Askeri Fuarı'nda incelemelerde bulundu” ifadeleri kullanıldı.

