Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Nijerli mevkidaşı Salaou ile telefonda görüştü

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 20:41
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı” denildi.