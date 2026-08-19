Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, ABD ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme Tarihi:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan açıklamalarda, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ABD'li mevkidaşı Orgeneral Dan Caine ve Suudi mevkidaşı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
ABD’Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞME
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
SUUDİ MEVKİDAŞI İLE BÖLGESEL GÖRÜŞMELER
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.