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Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Toplantısı için Brüksel'de

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#Metin Gürak#NATO#Brüksel
Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Toplantısı için Brükselde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 01:05

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Askeri Komite Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de; Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın temsil ettiği NATO Askeri Komite Toplantısı, 17-18 Ocak tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Toplantısı için Brükselde

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, toplantı açılış konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a Türkiye'deki şehitler için müttefikler adına taziyelerini iletti.

Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Toplantısı için Brükselde

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Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak toplantının ardından, Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 

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#Metin Gürak#NATO#Brüksel

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