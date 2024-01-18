Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO Askeri Toplantısı için Brüksel'de

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NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında bir araya geldi. Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın temsil ettiği NATO Askeri Komite Toplantısı, 17-18 Ocak tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, toplantı açılış konuşmasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a Türkiye'deki şehitler için müttefikler adına taziyelerini iletti.

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Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak toplantının ardından, Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftımov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.