Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/fzY6hnPOJd— TSK (@TSKGnkur) September 6, 2023