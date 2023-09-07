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Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Milley ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Metin Gürak#Mark Alexander Milley#ABD
Genelkurmay Başkanı Gürak, ABDli mevkidaşı Milley ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 05:43

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Alexander Milley ile telefonda görüştü. TSK'dan yapılan açıklamaya göre ikili, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, güncel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark A. MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 

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#Metin Gürak#Mark Alexander Milley#ABD

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