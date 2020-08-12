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DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 21:34,Son Güncelleme:

Genelkurmay Başkanı Güler, SACEUR Wolters ile görüştü 

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Genelkurmay Başkanı Güler, SACEUR Wolters ile görüştü 
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

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