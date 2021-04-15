MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü
GeriGündem Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.04.2021 - 15:57 | Son Güncelleme:

Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi