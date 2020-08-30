Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa: ‘Sakarya’nın güneyine asker yığdığımız izlenimi verin’

Bununla birlikte, ikinci olasılığa karşı da hazırlıklı bulunulması Genelkurmayca gerekli görülüyordu. Bu düşünceyle, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’ya bugün bir emir gönderdi: “Batı Cephesi Komutanlığı birliklerinin şimdiki düzeni, düşmanın ana kuvvetleriyle güney kanadımıza yönelmesi olasılığına karşı daha çok elverişli bir biçimdedir. Bununla birlikte, düşmanın ana kuvvetleriyle savunma çizgimizin kuzey kanadına yönelmesi durumunda, ana kuvvetlerimizi bu kanada yetiştirmek zorunluluğu doğar ki, bu da bizi daha çok güçlüklerle karşı karşıya bırakabilir. Buna karşı, düşmana Ankara Çayı ile Sakarya’nın birleştiği yerden başlayarak kuzeybatıya, Çayırhan’a doğru uzanan Sakarya çizgisini temel savunma kesimi olarak seçtiğimiz kanısını verebilirsek; Ankara’ya en uzak olan ve gerisinde daha başka savunma mevzileri bulunan bu alandan düşmanın ana kuvvetleriyle saldırma isteği etkisiz bırakılmış olacaktır. Böylece düşmanın düşündüğümüz gibi güney kanadımıza yönelmesi sağlanmış olur kanısındayım. Bunun için, Ankara Çayı ağzından başlayarak Çayırhan’a dek uzanan Sakarya çizgisinin halkın elindeki araç ve gereçlerle ve işçi taburu ile berkitilmesini, bu kesimde çok sayıda kuvvet yığmakta olduğumuz hakkında uygun şekil ve araçlarla haberler yayılmasını gerekli görüyorum...” Türk Gizli Haberalma Örgütü, Yunan ordusuna Ankara’ya yürümesi için emir verildiğini öğrenmişti. Fakat hangi gün yürüyüşe başlanacağı bilinmiyordu. Zaten verilen emirde de hareket günü belirtilmemişti. Ama ileri yürüyüşe başlamalarının iyice yaklaştığı seziliyordu. Çeşitli haber alma kaynaklarından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın karargâhına ulaşan bilgiler, Kütahya-Eskişehir Savaşmaları’nda tutsak olan Türk savaşçılarının Yunanistan’a götürüldüğünü gösteriyordu. 2 Ağustosta Mudanya’dan hareket eden, Plato vapuruyla 17’si subay olmak üzere 1.322 Türk tutsağı İzmir’e getirilmiş, bir başka vapur da 1.300 tutsağı Pire’ye götürmüştü. Yirmi iki tutsağın İzmir’de bırakıldığı anlaşılıyordu.



Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Çakmak ve silah arkadaşları.