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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'a gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Mekke İttifakı#Suudi Arabistan#Selçuk Bayraktaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 09:57

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek." ifadesi kullanıldı.

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#Mekke İttifakı#Suudi Arabistan#Selçuk Bayraktaroğlu

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