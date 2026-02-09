×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Arama Kurtarma Tatbikatı-2026’ya katıldı

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktaroğlu#TSK#Türk Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Arama Kurtarma Tatbikatı-2026’ya katıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 20:28

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda Arama Kurtarma Tatbikatı-2026’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı.

Haberin Devamı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda Arama Kurtarma Tatbikatı-2026’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Tatbikatta; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı Arama Kurtarma Personeli ve TSK bünyesinde yer alan yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlerde görev alacak İngilizce Bilen Arama Kurtarma Timleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından personel yer aldı" denildi.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktaroğlu#TSK#Türk Silahlı Kuvvetleri

BAKMADAN GEÇME!