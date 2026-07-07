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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktaroğlu#NATO#Dan Caine
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 14:42

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile bir araya geldi.

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Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Caine, Onur Kıtası'nı selamladı. Bayraktaroğlu ile Caine, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABDli mevkidaşı ile bir araya geldi

 

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#Selçuk Bayraktaroğlu#NATO#Dan Caine

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