Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi

AA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 14:42
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Caine'i Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Caine, Onur Kıtası'nı selamladı. Bayraktaroğlu ile Caine, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinEn güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin