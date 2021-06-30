Genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimi nedir? LGS tercihlerinde yüzdelik dilim önem arz ediyor

Genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimi ibareleri, öğrencilerin karşılaştığı sonuç ekranı üzerinde yer alıyor. İl yüzdelik dilimi öğrencinin aldığı puanın il genelindeki sıralamasını ifade ederken, genel yüzdelik dilim ise Türkiye genelini ifade ediyor. Peki, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilimi nedir? İşte, o bilgiler

İL YÜZDELİK DİLİMİ NEDİR?

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

GENEL YÜZDELİK DİLİM NEDİR?



Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.

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