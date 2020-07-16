Genel yüzdelik dilim nedir, 2020 yüzdelik dilimleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Kısaca öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.



Her yıl değişiklik gösteren taban puanlara oranla daha çok yüzdelik dilim baz alınır. Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilim üzerinde değişiklere neden olabilir.

LGS SONUÇLARI İÇİN YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIYOR?

Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.

Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.



2020 yüzdelik dilimleri belli oldu mu?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS tercih kılavuzunun 16 Temmuz Perşembe günü açıklanmasının ardından yayınlanacağını duyurmuştu. 2020 LGS lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri tercih kılavuzu sonrası erişime açılacak.