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Genel seçim değil okul başkanlığı! 9 öğrenci yarıştı, pankartlar hazırlandı

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#Okul Başkanlığı#Van#Öğrenci
Genel seçim değil okul başkanlığı 9 öğrenci yarıştı, pankartlar hazırlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 16:03

Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İlkokulunda yapılan okul başkanlığı seçimi, genel seçimleri aratmadı.

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3 Nisan İlkokulundaki 501 öğrenci arasından 9 adayın yarıştığı okul başkanlığı seçiminde öğrenciler pankartlar hazırladı, bir hafta boyunca propaganda yaptı. Sandığın kurulduğu ve oy kabininde oyların kullanıldığı seçimlerde, normal bir seçimin tüm kuralları uygulandı. Üzerlerinde adayların fotoğrafının yer aldığı oy pusulalarının basıldığı gizli oy kullanılarak genel seçimleri aratmayan başkanlık seçimini 83 oy ile Mete Han Kurt kazanırken, 82 oy alan Elif Özler ise başkan yardımcısı seçildi.

Genel seçim değil okul başkanlığı 9 öğrenci yarıştı, pankartlar hazırlandı

Okul Müdürü Yusuf Açar, görevlerinden birinin de demokrasi bilincini çocuklara aşılamak olduğunu ifade ederek, "Demokratik bir seçim gerçekleştirmek istedik. Okulumuzda çocukların kıran kırana mücadele ettiği bir seçim oldu. 9 adayımızın çeşitli vaatleri oldu.

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Genel seçim değil okul başkanlığı 9 öğrenci yarıştı, pankartlar hazırlandı

Biz de kurallara uygun bir seçim yaptık. Gizli oy kullanıldı, açık sayım yapıldı. Demokratik kurallara uygun, ülkemizdeki yasalara uygun bir şekilde seçimimizi gerçekleştirdik, hayırlı olsun. Sorumluluğunu, haklarını bilen, kendi sorunlarına çözüm üreten bireyler yetiştirmek adına böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Genel seçim değil okul başkanlığı 9 öğrenci yarıştı, pankartlar hazırlandı

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#Okul Başkanlığı#Van#Öğrenci

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